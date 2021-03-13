Валидаторы установят в нижегородском электротранспорте в 2021 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарные валидаторы установят в нижегородском электротранспорте в 2021 году. Об этом сообщил генеральный директор МП "Нижегородэлектротранс" (НЭТ) Андрей Шекунов в ходе выездного заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 19 марта 2021 года.

Речь идет о всем подвижном составе трамваев и троллейбусов города.

По его словам, опытная партия валидаторов поступит в апреле. Основную часть планируется установить во втором квартале 2021 года.

Как и валидаторы в автобусах, они будут принимать транспортные и все виды банковских карт.

Напомним, пилотный проект по оплате проезда с помощью валидаторов стартовал в Нижнем Новгороде в 2018 году. Сначала такой способ оплаты был запущен в метро. Затем валидаторы внедрили в нижегородских автобусах.

В 2020 году некоторые валидаторы были отправлены на переоснащение. В 2021 году их возвращают в транспортные средства.