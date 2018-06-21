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Общество

Нижегородский дептранс планирует запустить пилотный проект по оплате проезда без кондукторов в июле

23 июня 2018 12:53  [192] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода планирует начать реализацию пилотного проекта по оплате проезда без кондукторов в июле. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 22 июня 2018 года.

Ранее и.о. директора департамента транспорта Елена Кузнецова рассказала о том, что в городе заработает пилотный проект с разными способами оплаты проезда: установкой терминала без участия кондуктора, второй вариант с кондуктором и третий – с турникетом-"вертушкой" на входе в муниципальные автобусы.

Согласно информации, в настоящее время компанией "Ситикард" осуществляется поставка соответствующего оборудования, монтаж которого планируется начать в период с 25 июня по 1 июля 2018 года. "В МП "Нижегородпассажиравтотранс" определяются маршруты автобусов, на которых планируется реализация проекта. Информация об отобранных маршрутах будет доведена до жителей города в ближайшее время. По предварительной оценке реализация проекта начнется в июле текущего года", - отмечается в ответе дептранса.

Напомним, в начале 2016 года администрация Нижнего Новгорода планировала перевести порядка 200 автобусов до конца года на бескондукторную систему оплаты проезда. Первые стационарные терминалы оплаты проезда (валидаторы) были установлены в нижегородском муниципальном транспорте в июле 2015 года, в автобусах по шести маршрутам городского сообщения.

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