Трамвайные пути предложили продлить от Мызы до Новинок в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

МП "Нижегородэлектротранс" поделился планами по возможному развитию трамвайных маршрутов в Нижнем Новгороде. О них стало известно в ходе выездного заседания комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству 19 марта 2021 года.

В частности, предлагается продлить трамвайную линию от станции "Мыза" через автовокзал "Щербинки-2" до поселка Новинки в Приокском районе. Ее протяженность составит около 8 км.

Также на предприятии надеются построить трамвайную линию в ЖК "Корабли" в Сормовском районе протяженностью около 4,5 км. Она будет тянуться от существующей трамвайной линии №6 и 7 по ул. Циолковского.

В долгосрочной перспективе специалисты МП "Нижегородэлектротранс" считают возможным строительство линии от ул. Куйбышева до мкр. Бурнаковский в Московском районе. Предполагаемый маршрут - "Московский вокзал - мкр. Бурнаковский".

"Электротранспорт – это комфорт, безопасность и уверенный график движения. "Нижегородэлектротранс" предложил развитие маршрутов в сторону выезда из города. Это то, что делают все города для предоставления возможности горожанам и жителям области оставить на перехватывающей или платной парковке свой личный транспорт и воспользоваться общественным", – сказал председатель постоянной комиссии Станислав Прокопович.

Ранее сообщалось, что новые трамвайные линии также разрабатывают в Нижнем Новгороде в рамках исполнения соглашения, которое глава Нижегородской области Глеб Никитин и председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подписали 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме.

Предлагается протянуть ветку в 7-й микрорайон, соединить трамвайные маршруты №21 и №22 с существующей конечной остановкой "Парк Дубки", маршрутов №3 и №21 – с трамвайной линией по проспекту Ленина, а также построить новую линию от Мызы до автовокзала "Щербинки-2".

По расчетам экспертов "ВЭБ.РФ", такая оптимизация трамвайной сети при увеличении подвижного состава трамваев до 185-202 единиц, а троллейбусов – до 158 единиц может увеличить пассажиропоток городского наземного электротранспорта в 2,8 раза.

Напомним, модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры является первым этапом внедрения новой транспортной схемы нижегородской агломерации, которая сейчас разрабатывается.