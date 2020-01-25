Новые трамвайные линии разрабатывают в Нижнем Новгороде Экономика

Новые трамвайные линии разрабатывают в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе обсуждения модернизации и развития транспортной системы в рамках исполнения соглашения, которое глава региона Глеб Никитин и председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов подписали 7 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Таким образом, "ВЭБ.РФ" примет активное участие в развитии нижегородской транспортной инфраструктуры.

Суть модернизации

Модернизация включает в себя не только переход полномочий по установлению маршрутной сети на уровень региона с созданием единого оператора, который координирует работу общественного транспорта, но и анализ маршрутно-транспортной сети агломерации и подготовку интеллектуальной модели транспортной сети.

"В конечном счете наша совместная работа с "ВЭБ.РФ" должна непосредственно отразиться на качестве оказываемых транспортных услуг. Конечной точкой станет переход от борьбы транспортных предприятий за пассажира к борьбе за качество", - пояснил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Первые конкретные предложения

По итогам изучения транспортной обстановки в Нижнем Новгороде, участники круглого стола обсудили возможные новые трамвайные линии.

Предлагается протянуть ветку в 7-й микрорайон, соединить трамвайные маршруты №21 и №22 с существующей конечной остановкой "Парк Дубки", маршрутов №3 и №21 – с трамвайной линией по проспекту Ленина, а также построить новую линию от Мызы до автовокзала "Щербинки-2".

По расчетам экспертов "ВЭБ.РФ", такая оптимизация трамвайной сети при увеличении подвижного состава трамваев до 185-202 единиц, а троллейбусов – до 158 единиц может увеличить пассажиропоток городского наземного электротранспорта в 2,8 раза.

Плюс 300 автобусов

Как сообщалось ранее на сайте госзакупок, акционерное общество "ВЭБ-лизинг" (компания была создана в 2003 году, с июля 2008 года входит в Группу ВЭБ.РФ) выиграло аукцион по поставке 70 низкопольных автобусов в НПАТ № 1 за 1 млрд 99 млн рублей.

Также прошли еще два аукциона на 74 автобуса и 56 автобусов. Победителем стало акционерное общество "Сбербанк Лизинг".

Отметим, что на данный момент в "Нижегородпассажиравтотрансе" (НПАТ) должно быть 300 автобусов: 100 единиц по закупке в 2018 году (выиграло АО "Сбербанк Лизинг"); а также 56, 74 и 70 единиц по закупкам в 2019 году.

Первый поезд наземного метро в Сормове

Первый поезд наземного метро в Сормовском районе Нижнего Новгорода начнет курсировать с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в "Волго-Вятской пригородной пассажирской компании" (ВВПК).

ВВПК называет "наземным метро" городскую электричку. Первый пилотный рейс компания организует 1 февраля. Состав прибудет на станцию Варя в 07:41.

Таким образом, жители Сормова смогут добраться на "городской электричке" до центра района (улица Щербакова) за 6 минут, до станции Варя - за 10 минут и совершить пересадку на метро "Буревестник", трамвай или автобусы маршрутов А9, А10, А51, А56, А90, А71, А95, Т29, Т39, Т57, Т59.

Московские б/у троллейбусы поедут в Нижний

В январе стало известно, что "Нижегородэлектротранс" начал оформлять документы для передачи 30 бывших в употреблении московских троллейбусов Нижнему Новгороду. Отмечается, что все троллейбусы на текущий момент в исправном состоянии и работают на маршрутах Москвы. В ноябре 2019 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявлял, что Нижний Новгород может получить 30 троллейбусов из Москвы на безвозмездной основе.

Фото: с сайта Мосгортранса

Московские б/у трамваи приехали в Нижний

Ранее Дума Нижнего Новгорода одобрила принятие в собственность города второй партии московских трамваев.

Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года. Вагоны были переданы городу и закреплены за предприятием "Нижегородэлектротранс". Шесть из них вышли на линию в июне 2019 года. Еще два вагона находились на техобслуживании. Оставшиеся три восстановлению не подлежат. Они использовались в качестве запчастей.