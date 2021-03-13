Команда педагогов из Нижегородской области стала победителем конкурса "Учитель будущего" Общество

Виктор Харитинов, Мария Соловьева, Ирина Громова Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Команда педагогов из Нижегородской области стала победителем конкурса "Учитель будущего". Об этом сообщает пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей"

Согласно информации, в Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса "Учитель будущего" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". 30 команд педагогов стали победителями.

По словам директора АНО Алексея Комиссарова, всего в конкурсе победили 30 команд, они представляют 19 регионов России и все федеральные округа.

В число победителей конкурса вошли в том числе и представители Нижегородской области – команда МАОУ СШ № 10 г. Павлово (Виктор Харитинов, Мария Соловьева, Ирина Громова).

Нижегородскую команду поздравил с победой губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Президентская платформа "Россия – страна возможностей" дает возможности карьерного развития в самых разных отраслях. Образование – одно из самых значимых направлений. От учителей зависит то, какими будут новые поколения жителей региона. Менять ситуацию к лучшему позволяет национальный проект "Образование", региональная программа капремонта школ, а такие конкурсы дают возможность формировать сплоченные профессиональные команды, способные решать самые сложные задачи", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что здание школы, в которой работает команда победителей, было открыто всего три года назад.

"Лично присутствовал на открытии и помню свои прекрасные впечатления от коллектива и учеников. Сегодняшний результат еще раз подтверждает важность создания комфортных условий для учебного процесса. Там, где проведен ремонт и есть хорошая база, гораздо легче расти профессионально", - добавил губернатор Нижегородской области.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства.

Победители конкурса уже весной текущего года станут участниками образовательной программы мастерской управления "Сенеж".