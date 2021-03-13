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Общество

Военнослужащие ЗВО отработали "танковую карусель" в Нижегородской области

21 марта 2021 16:14  [81] Общество

Фото: пресс-служба ЗВО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Военнослужащие танковой бригады ЗВО отработали "танковую карусель" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Согласно информации, на полигоне "Мулино" военнослужащие танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с применением "танковой карусели".

В рамках проведения занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 100 выстрелов из 125-мм пушек танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом "танковой карусели" является попарная, поочередная стрельба танков из закрытых боевых позиций. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняло участие свыше 150 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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Теги:
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