Военнослужащие ЗВО отработали "танковую карусель" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗВО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Военнослужащие танковой бригады ЗВО отработали "танковую карусель" в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Согласно информации, на полигоне "Мулино" военнослужащие танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы из танков Т-72Б3 с применением "танковой карусели".

В рамках проведения занятий по боевой подготовке танкисты выполнили более 100 выстрелов из 125-мм пушек танков Т-72Б3. Особенностью выполнения стрельб методом "танковой карусели" является попарная, поочередная стрельба танков из закрытых боевых позиций. Это позволяет накрыть условного противника непрерывным огнем и компенсировать время перезарядки.

Всего в стрельбах приняло участие свыше 150 военнослужащих и порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.