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Общество

"Вывоз снега – процесс сложный, трудоемкий и долговременный", – Дмитрий Бедняков

22 марта 2021 16:00  [141] Общество
Дмитрий Бедняков

Дмитрий Бедняков

Фото: Дмитрий Косолапов

"Вывоз снега – процесс сложный, трудоемкий и долговременный", – заявил бывший мэр Нижнего Новгорода Дмитрий Бедняков, комментируя уборку снега в городе.

По его словам, люди всегда ругают мэров, независимо от того, как реально идут дела.

"Они не привыкли ждать, пока снег уберут. Хотя, мне кажется, что я не помню такого количества снега. В этом году ситуация просто катастрофическая. Я вижу, что администрация города старается, я по себе знаю, как тяжело даются бессонные ночи в период снегопадов", - заявил он.

"Одна из причин в том, что городу необходима дополнительная техника. Отлично, что закупают машины на базе КАМАЗов, но нужны и лаповые снегоуборщики, потому что фронтальные погрузчики не так эффективны, и техника для чистки тротуаров. В городе практически нет тротуарной техники, это упущение нужно обязательно наверстывать", - добавил Дмитрий Бедняков.

Он также отметил, что все горожане рвутся жить в центр города, но это создает колоссальные проблемы.

"Огромное количество машин, заняты все бордюры, тротуары, все свободные места. Некуда свалить снег даже временно, чтобы убрать его с дороги, а потом вывезти. Вывоз снега – процесс сложный, трудоемкий и долговременный", - резюмировал экс-мэр города.

Как сообщалось ранее, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам районов совместно с ДУКами применять комплексный подход к уборке дворов.

Ранее также сообщалось, что с начала зимы с улиц города вывезли более одного млн кубических метров снежных масс, а в феврале - 615 тысяч кубометров снега.

Напомним, что в Нижнем Новгороде с 17 марта введен режим повышенной готовности в связи с подготовкой к паводковому периоду.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег
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