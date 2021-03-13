Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 21 районе Нижегородской области. Об этом 23 марта сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 105 002 человек, из которых 46 153 проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 58 849 – за пределами областного центра.

В Нижнем Новгороде по количеству заболевших лидирует Автозаводский район - самый крупный и густонаселенный. Здесь на сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 11 342 жителей.

Далее по величине числа зараженных следует Ленинский район (7 189 человек), Советский (6 494), Московский (4 927), Канавинский (4 747), Сормовский (4 490), Приокский (3 563) и Нижегородский (3 401).

После Нижнего Новгорода наибольшее число инфицированных проживает на таких территориях, как Дзержинск (8 338 заболевших жителей), Бор (5 260), Павловский (2 817), Балахнинский (2 729), Выксунский (2 647), Городецкий (2 318), Богородский (2 296).

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 марта частично снял действующие в регионе ограничения по коронавирусу.

Изменения касаются, в частности, работы заведений культуры, где возобновилась работа гардеробов и сферы общепита – там увеличено разрешенное число посетителей кафе и ресторанов. Работающие пенсионеры-нижегородцы вновь могут продлить больничный, на этот раз до 28 марта 2021 года.