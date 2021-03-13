На Кипр, в Грецию и Тунис можно будет улететь из Нижнего Новгорода
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Спорт
24 марта 2021 16:57  [1] Попечительский совет Федерации пятиборья обсудил предстоящий в Нижнем Новгороде чемпионат Европы
24 марта 2021 16:02  [74] Банк "Открытие" подтвердил участие знаменитых спортсменов в Югорском лыжном марафоне
23 марта 2021 11:00  [266] Две медали завоевал нижегородский лыжник Никита Родионов на первенстве России
20 марта 2021 09:38  [4460] Стадион "Труд" в Нижнем Новгороде могут включить в Книгу рекордов России
19 марта 2021 18:30  [330] Скейт-площадку построят на Бору по нацпроекту "Жилье и городская среда"
19 марта 2021 15:05  [298] Нижегородка Дарья Качанова в 13-й раз выиграла чемпионат России по конькобежному спорту
19 марта 2021 09:43  [999] Бесплатный проезд на электричке вновь организован для болельщиков ФК "Нижний Новгород"
16 марта 2021 15:43  [1023] Новый проект реконструкции стадиона "Водник" планируется разработать в Нижнем Новгороде
15 марта 2021 14:40  [252] Нижегородец завоевал "бронзу" на чемпионате России по плаванию среди слепых
13 марта 2021 14:46  [812] Лыжный марафон "Нижний 800"
Спорт

Банк "Открытие" подтвердил участие знаменитых спортсменов в Югорском лыжном марафоне

24 марта 2021 16:02  [74] Спорт

Фото: с сайта baik-info.ru

Обладатель кубка мира по лыжным гонкам 2020 и 2021 года Александр Большунов, двукратный чемпион мира в лыжных гонках Сергей Устюгов, олимпийский чемпион 2006 года и победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков пробегут марафонскую дистанцию в Ханты-Мансийске 10 апреля. Об этом сообщил генеральный партнер марафона - банк "Открытие".

Помимо знаменитых действующих отечественных лыжников, пробежать дистанцию 50 км на Югорском лыжном марафоне планируют и спортсмены сборной России по лыжным гонкам: Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак.

Среди почетных гостей марафона президент федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе, олимпийский чемпион Михаил Иванов, олимпийский призер Александр Завьялов, а также обладатель высшего титула лыжных гонок – "Король лыж", четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Планируется, что "звездные" участники марафона помимо самой гонки смогут также пообщаться и сфотографироваться с другими участниками и болельщиками.

Напомним, Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля. Лыжники смогут выбрать одну из трех дистанций – 5, 25 и 50 км. На марафон уже зарегистрировалось более 1500 человек. Призовой фонд гонки составляет 1,82 млн рублей. Денежные призы предусмотрены для победителей марафонской дистанции.

Победители на других дистанций получат подарки в виде личной амуниции. Марафон проводится с 2013 года, его организаторами выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, АУ "Юграмегаспорт", федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер – банк "Открытие".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Марафон Открытие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph