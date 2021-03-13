Нижегородский производитель выпускал колбасу с антибиотиками Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов колбасы местного производителя, выявил в продукции наличие антибиотиков. Об этом сообщает ведомство.

Речь идет о таком продукте, как "Колбасное изделие вареное. Колбаса категории А "Докторская". В образце этого изделия обнаружено присутствие препарата "Сульфаметазин".

В центре пояснили, что наличие антибиотика в колбасе говорит о том, что поставщик мяса не осуществлял надлежащего контроля над переработкой сырья.

В животноводстве в терапевтических целях используют различные ветеринарные препараты, в том числе сульфаметазин, но не всегда выполняется условие обязательной выдержки животных перед убоем до полного вывода остатков антибиотиков из организма животного.

В результате в мясе, поступающем в продажу или на переработку, содержатся остаточные количества ветеринарных препаратов, которые представляют серьезную опасность для здоровья человека при их хроническом поступлении.

Остатки антибиотиков, попадающие в организм человека, угнетают микрофлору кишечника, провоцируют дисбактериоз, проявления аллергического характера, вторичные грибковые инфекции, снижают сопротивляемость организма, могут провоцировать нарушения функции почек и кроветворных органов.

В референтном центре не стали уточнять, кто именно из нижегородских производителей выпустил колбасу с антибиотиками. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

Напомним, что в последнее время в Нижегородской области были обнаружены грецкие орехи со смертельно-опасным веществом, пельмени с инфекционными бактериями и копченое мясо, в составе которого выявлено вызывающее онкологию вещество - бенз(а)пирен. Вся эта продукция не дошла до полок магазинов.