Стало известно, какой фонтан установят на Нижневолжской набережной Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о планируемой в 800-летию Нижнего Новгорода установке фонтана на Нижневолжской набережной.

В настоящее время проект фонтана уже разработан. Он будет интерактивным с чашей овальной формы, длиной 17,4 метров и шириной 13 метров. Конструкция позволит создавать водные картины с помощью видеопроекции.

"Светомузыкальный фонтан с водным экраном станет одним из важных элементов Нижневолжской набережной. После открытия обновленной набережной в 2018 году было много обращений от нижегородцев с предложением насытить это большое пространство различными объектами. Сейчас эта работа в активной фазе", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, что работы по благоустройству Нижневолжской набережной уже начались. Участок от Канавинского моста до набережной Гребного канала будет благоустроен в июле 2021 года. На эти цели будет затрачено 150 млн рублей.

В частности, подрядчику необходимо озеленить набережную, организовать и отремонтировать покрытие дорожно-тропиночной сети и провести освещение. Будет также и расширена велодорожка, создана детская зона и установлены теневые навесы.

Помимо фонтана, на набережной появятся арт-объект и новые места для отдыха.

Кроме того, сейчас идет выбор компании, которая построит на набережной коммуникации для подключения нестационарных торговых объектов (НТО).

"Главное, чтобы прогулки по Нижневолжской набережной стали интересными для людей всех возрастов. Постараемся сделать так, чтобы жителям и гостям города было здесь максимально комфортно", - добавил губернатор Нижегородской области.