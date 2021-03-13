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Бизнес

Горадминистрация вновь ищет подрядчика для строительства коммуникаций на Нижневолжской набережной

22 марта 2021 13:07  [110] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижегородского района Нижнего Новгорода ищет подрядчика для строительства коммуникаций на Нижневолжской набережной. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Компания - победитель электронного аукциона должна будет в течение 40 дней с момента заключения контракта построить сети электроснабжения объектов инфраструктуры на набережной.

Начальная (максимальная) цена контракта - 8,7 млн рублей. Деньги на эти цели заложены в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Аукцион запланирован на 29 марта.

Отметим, что администрация Нижегородского района уже ранее дважды объявляла конкурсы по выбору подрядчика для выполнения данных работ. Но они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Напомним, проект коммуникаций для нестационарных торговых объектов (НТО) на Нижневолжской набережной был подготовлен ООО фирма "Промсвет" в мае 2020 года. Затем он был отправлен на доработку.

Строительство данных коммуникаций позволит в дальнейшем обеспечить электроэнергией НТО на участке от "Плакучей ивы" до Кожевенного переулка.

СПРАВКА:

На Нижневолжской набережной работают 74 объекта, из них 12 стационарных и 62 НТО (58 торговля, 4 кафе).

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Теги:
Госзакупки Нижневолжская набережная Электроэнергия
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