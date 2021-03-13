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Происшествия

Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте проводит служебную проверку

30 марта 2021 10:57  [184] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородское ЛУ МВД России на транспорте проводит служебную проверку. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО.

Согласно информации, сотрудники линейного управления получили в качестве взятки денежные средства в виде премии с сотрудников из числа личного состава.

По данному факту сейчас организовано проведение служебной проверки.

Отмечается, что в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством.

Непосредственные руководители виновных сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что по данному инциденту уже задержан начальник нижегородского ЛУ МВД России на транспорте Алексей Епишин.

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Теги:
Взятки МВД Обыск
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