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Культура и отдых

Часть залов Литературного музея "приоткроют" к 800-летию Нижнего Новгорода

31 марта 2021 12:34  [74] Культура и отдых
Здание музея сразу после пожара

Здание музея сразу после пожара

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Часть залов Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) "приоткроют" к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил журналистам министр культуры Нижегородской области Олег Беркович в ходе выездного рабочего совещания на объекте.

"В августе мы сможем "приоткрыть" музей, чтобы нижегородцы могли посмотреть на работу реставраторов. К этому моменту будут уже готовы несколько помещений, куда можно будет зайти небольшими группами по предварительной регистрации", - рассказал он.

К этому сроку уже завершатся работы по кровле и реставрация фасада. 

Как пояснила директор музея Лариса Моторина, к лету планируется привести в порядок входную часть музея. Сейчас наиболее активно работы ведутся на лестнице и в аванзале, которые оформлены в технике искусственного мрамора.

(реставрационные работы на лестнице, фото: НИА "Нижний Новгород")

В настоящее время на площадке работает порядка 40 специалистов, еще 40 восстанавливают предметы декора в мастерских. Для работы привлечена санкт-петербургская команда реставраторов декоративных штукатурок и лепных изделий индивидуального предпринимателя Нины Никитиной. Специалисты приступили к работе 10 февраля.

На сегодняшний день, уже ликвидированы предметы горения и масляные наслоения на лестнице и в аванзале. Ведется работа непосредственно по восстановлению декора.

(восстановление резного декора, фото: НИА "Нижний Новгород")

Руководитель проекта ООО "АВК Групп" Михаил Сильченков рассказал, что пожар позволил открыть "болячки", о которых до этого было неизвестно, но которые требовали внимания. Например, гниение участков стропильной системы и просадка сруба на главной лестнице. Эти проблемы также будут устранены в рамках реставрации.

Сейчас на реставрацию Литературного музея им. Горького уже потрачено 139 млн рублей.

"Того бюджета, который есть сейчас, на все не хватит. Оценочно, в конце июня эксперты называли стоимость в 250 млн рублей. Сколько нужно еще на самом деле, можно будет сказать только после доработки проектно-сметной документации. В феврале начались соответствующие работы, до 1 мая она должна быть готова. После этого обратимся с запросом на федеральное софинансирование. При этом условии здание может быть сдано в декабре 2021 года", - сказал Олег Беркович.

После реставрации в музее планируется создание нового выставочного пространства, кафе и общественного пространства для проведения камерных мероприятий, как, например, читки пьес.

Ранее сообщалось, что при реставрации музея обнаружены уникальные элементы, о которых ранее не было известно. 

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой). 

Литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году. 

СПРАВКА

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.

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Теги:
Музеи Реставрация
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31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
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