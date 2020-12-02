Нижегородский литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский литературный музей им. Горького (ул. Минина, 26) планируется отреставрировать в течение 13 месяцев. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта администрации Нижнего Новгорода.

Такой срок установлен в качестве нормативного по реставрации данного объекта культурного наследия.

В настоящее время ООО "АВК Групп" выполняет аварийно-восстановительные и реставрационные работы на объекте в соответствии с разработанными проектными документациями.

В ноябре сообщалось, что на объекте ведется расчистка от копоти стен и элементов декора, а также идут работы по восстановлению кровли, фасада и стропильной системы. Кроме того, специалисты реставрируют лепнину.

В рамках муниципального контракта на реставрационные работы будут выполнены, в том числе: - незначительная перепланировка помещений цокольного этажа, - ремонт кровли, стен, потолков и лестниц, - расчистка стен, потолков и лепнины от старой краски и новая окраска, - замена покрытия пола вестибюля главного входа на мозаику из природных камней, - реставрация лепного и деревянного декора, тканей, паркета, дверей, подоконников, - воссоздание утраченных декоративных элементов декора потолочных тяг и розеток зальных помещений, - организация наружного освещения, - реставрация существующей системы вентиляции с установкой новых решеток.

Кроме того, планируется благоустроить территорию вокруг реставрируемого здания, восстановить отмостку, построить площадки для литературного чтения и летнего кафе.

Напомним, в здании музея произошел пожар вечером 25 июня 2020 года. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля.

Как уточнили в городском департаменте культуры, в официальном заключении по итогам обследования музея причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Ранее директор городского департамента культуры Роман Беагон напоминал, что экспонаты музейного фонда были вывезены из помещений музея до пожара – еще осенью 2019 года. Он также более подробно рассказал, что стало с оставшимися в здании экспонатами.

"Гобелены перевезены в Москву на реставрацию, оставшиеся в здании на момент возгорания люстры XIX века пожарным удалось спасти", - пояснил Роман Беагон.

Отметим, что музей находился на реставрации с 29 ноября 2019 года. На работы в здании Литературного музея было выделено около 140 млн рублей.

После пожара администрация Нижнего Новгорода приняла решение об одностороннем расторжении контракта с ООО "АВК Групп". Однако, 31 июля, чтобы оспорить это, компания подала иск в арбитражный суд. В результате было заключено мировое соглашение.

СПРАВКА:

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.