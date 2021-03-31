Розовый мрамор и три сорта золота: реставраторы рассказали об уникальности Литературного музея Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

При реставрации Литературного музея им. Горького (ул. Минина, 26) обнаружены уникальные элементы, о которых ранее было не известно. Об этом рассказала журналистам директор музея Лариса Моторина в ходе выездного рабочего совещания на объекте.

"Варваре Михайловне Бурмистровой (дом ранее принадлежал ее семье, - прим. ред.) хотелось вместить все новинки Европы в свой удивительный дом, который называли "королевской игрушкой"", - пояснила директор музея.

Так, при расчистке лестницы под слоями краски, помимо белого, был обнаружен розовый искусственный мрамор с оттенками золота.

"В советское время мрамор был покрыт шестью слоями масляной краски. Для нас было открытием, что, кроме белого мрамора, есть розовый мрамор. Кроме того, здесь использован не один сорт золота, а три: белое, желтое и красное", - рассказала Лариса Моторина

Она добавила, что в ходе реставрации также начали открываться элементы резьбы и розетки, о которых не было известно. В лепнине присутствует много изображений цветов и птиц.

Уникальность дома подчеркнул и руководитель проекта ООО "АВК Групп" Михаил Сильченков. По его словам, такого фасада, как в этом здании на своей практике он еще не видел. Лепной декор на нем выполнен из цементного раствора, который закупался в Европе.

"Это было ноу-хау для тех времен", - заявил представитель подрядчика.

Ранее сообщалось, что в ходе работ в помещении бывшей кухни, которая до этого использовалась как фондохранилище, подрядчик обнаружил сохранившиеся фрагменты интерьера. На полу - это плитка второй половины 19 века немецкого производителя Villeroy, на стенах — изразцы с бытовыми "голландскими" сюжетами.

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой).

Литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году.

СПРАВКА

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.