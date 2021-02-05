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Общество

"Посетителей Дома Бурмистровой после реставрации ждут сюрпризы", - Наталья Суханова

12 февраля 2021 13:38  [95] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Наталья Суханова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Посетителей Литературного музея им. Горького (Дома Бурмистровой, ул. Минина, 26) после реставрации ждут сюрпризы. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова на своей странице в соцсети Facebook.

В ходе работ в помещении бывшей кухни, которая до этого использовалась как фондохранилище, подрядчик обнаружил сохранившиеся фрагменты интерьера.  

На полу - это плитка второй половины 19 века немецкого производителя Villeroy, на стенах — изразцы с бытовыми "голландскими" сюжетами.

(обнаруженная на полу плитка, фото из соцсети Facebok, Наталья Суханова)

"Придется пересмотреть зонирование внутри музея, чтобы дать доступ к этим кусочкам истории дома", - написала Наталья Суханова.

Напомним, что в здании музея во время реставрации вечером 25 июня 2020 года произошел пожар. Площадь возгорания составила 500 кв.м. В результате оказались повреждены помещения первого этажа, чердак и кровля. Причиной возгорания названо "Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования" (проблемы с проводкой). 

Литературный музей планируется отреставрировать к 2022 году. При этом, как пояснила замминистра культуры, фасад здания подрядчик приведет в порядок к этому лету. Вывезенные из здания предметы охраны находятся на реставрации.

Ранее сообщалось, что реставрация Литературного музея по данным на 26 января 2021 года выполнена на 27%.

СПРАВКА

Здание музея входит в границы исторической территории "Старый Нижний Новгород" и является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в 1882 году на месте двух особняков архитектором Николаем Григорьевым для семьи Бурмистровых. Варвара Бурмистрова после Октябрьской революции добровольно отдала свой дом для организации музея. Некоторое время дом занимала школа им.Карла Маркса. После ремонта в 1927 году в здании разместились курсы Губкома, а с 1934 года в особняке располагается Литературный музей им.Горького.

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Теги:
Музеи Реставрация
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