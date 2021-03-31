Автобусная остановка у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде заработает в мае. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.
К главе региона обратилась нижегородка с вопросом, когда в эксплуатацию будет введен павильон, установленный еще в декабре 2020 года.
"В середине мая будет подключен и станет частью маршрутов общественного транспорта", - написал Глеб Никитин.
В министерстве транспорта и автомобильных дорог пояснили, что остановка включена в документ планирования регулярных перевозок, который проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти.
Отвечая на вопрос, почему это происходит так долго, в минтрансе сослались на нюансы "бюрократической системы" - "очень много инстанций, которые участвуют в процессе согласования".
Напомним, что остановочный павильон был построен для удобства пассажиров электричек, которые останавливаются на станции "Починки". В том числе, речь идет о городской электричке "Починки - Варя", введенной с 1 августа 2020 года в связи с началом строительства транспортной развязки на улице Циолковского.
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