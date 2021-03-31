инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 31 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
31 марта 2021 14:24  [24] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области
31 марта 2021 14:09  [65] Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным COVID-19 на 31 марта
31 марта 2021 13:51  [108] Автобусная остановка у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде заработает в мае
31 марта 2021 13:47  [167] Заявление на зачисление в "Школу 800" можно будет подать летом
31 марта 2021 13:32  [84] СК и прокуратура заинтересовались ОКН, находящемся на грани разрушения в Нижнем Новгороде
31 марта 2021 13:10  [114] "Доброрубли" в Нижегородской области можно получить за экологические акции
31 марта 2021 13:01  [79] Проблему ночной продажи алкоголя обсудили в Нижнем Новгороде
31 марта 2021 12:24  [88] Энергетики "Т Плюс" вручили награды победителям конкурса творческих работ лицея №38
31 марта 2021 12:20  [120] Антитеррористическое командно-штабное учение прошло в Дивееве
31 марта 2021 12:16  [131] Розовый мрамор и три сорта золота: реставраторы рассказали об уникальности Литературного музея
Общество

Автобусная остановка у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде заработает в мае

31 марта 2021 13:51  [108] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автобусная остановка у ж/д станции "Починки" в Нижнем Новгороде заработает в мае. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

К главе региона обратилась нижегородка с вопросом, когда в эксплуатацию будет введен павильон, установленный еще в декабре 2020 года.

"В середине мая будет подключен и станет частью маршрутов общественного транспорта", - написал Глеб Никитин.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог пояснили, что остановка включена в документ планирования регулярных перевозок, который проходит процедуру согласования в органах исполнительной власти. 

Отвечая на вопрос, почему это происходит так долго, в минтрансе сослались на нюансы "бюрократической системы" - "очень много инстанций, которые участвуют в процессе согласования".

Напомним, что остановочный павильон был построен для удобства пассажиров электричек, которые останавливаются на станции "Починки". В том числе, речь идет о городской электричке "Починки - Варя", введенной с 1 августа 2020 года в связи с началом строительства транспортной развязки на улице Циолковского.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Сормовский район Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph