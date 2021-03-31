Трамваи и троллейбусы на солнечных батареях могут появиться в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кадр из мультфильма "Паровозик из Ромашкова"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Производители инновационного вида транспорта обратились к администрации Нижнего Новгорода с предложением приобрести безрельсовые трамваи и троллейбусы на солнечных батареях.

Как пояснил 1 апреля руководитель компании-изготовителя такого транспорта, трамваи и троллейбусы будут передвигаться с помощью солнечной энергии, что позволит городу экономить значительную часть энергоресурсов, которые можно направить на другие цели.

Кроме того, трамваи на солнечных батареях могут передвигаться без рельсов, а троллейбусы – без контактных проводов, что также говорит в пользу экономии.

Производитель отметил экологическую составляющую транспорта на солнечных батареях, поскольку солнечная энергия не производит отходов в процессе использования.

Какое решение примет руководство города по поводу закупки такого транспорта – пока не известно.