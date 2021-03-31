Трамваи и троллейбусы на солнечных батареях могут появиться в Нижнем Новгороде

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Производители инновационного вида транспорта обратились к администрации Нижнего Новгорода с предложением приобрести безрельсовые трамваи и троллейбусы на солнечных батареях.
Как пояснил 1 апреля руководитель компании-изготовителя такого транспорта, трамваи и троллейбусы будут передвигаться с помощью солнечной энергии, что позволит городу экономить значительную часть энергоресурсов, которые можно направить на другие цели.
Кроме того, трамваи на солнечных батареях могут передвигаться без рельсов, а троллейбусы – без контактных проводов, что также говорит в пользу экономии.
Производитель отметил экологическую составляющую транспорта на солнечных батареях, поскольку солнечная энергия не производит отходов в процессе использования.
Какое решение примет руководство города по поводу закупки такого транспорта – пока не известно.
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