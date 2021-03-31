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ДТП стало причиной пробки на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил очевидец происшествия.
По его словам, автоавария произошла недалеко от остановки "Московское шоссе" в районе Канавинского сквера.
По предварительной информации, произошло столкновение двух автомашин и автобуса.
Как в свою очередь сообщили НИА "Нижний Новгород" в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Информация о погибших или пострадавших также уточняется.
Между тем, по данным портала "Яндекс.Карты", в районе съезда с Метромоста наблюдается затор.
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