Нижний Новгород ищет лизингодателя дорожной техники на 1,7 млрд рублей Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Департамент экономического развития администрации Нижнего Новгорода ищет лизингодателя для закупки дорожной техники. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Всего объявлено четыре электронных аукциона на 1,7 млрд рублей. По условиям одного конкурса мэрия готова потратить 1,4 млрд рублей на закупку 104 единиц техники, второго - 201,4 млн рублей на 53 единицы, третьего - 98,3 млн рублей на 23 единицы техники и четвертого - 26,5 млн рублей на 17 единиц.

Лизингодателю необходимо приобрести в собственность и передать администрации Нижнего Новгорода во владение до 25 декабря 2027 года 207 единиц дорожной техники, которую нужно закупить до 1 октября 2021 года. В последствие, она перейдет в собственность города.

Речь идет о дорожных машинах с распределителем противогололедных материалов, в том числе на базе шасси и автосамосвала, различных видах тракторов в комплектации с коммунальным оборудованием, снегоуборщиках, самосвалах и транспортных средствах с самосвальной платформой, фронтальных погрузчиках, газонокосилках, а также о грузопассажирском бортовом автомобиле, пассажирском автомобиле повышенной проходимости и пассажирском автобусе на 42 места.

Лизингодателя выберут 16 апреля.

Ранее сообщалось, что выплаты по договору лизинга, по расчетам мэрии, начнутся в 2023 году и продлятся пять лет. На мартовском заседании думы Нижнего Новгорода депутаты проголосовали за направление 85,5 млн рублей на оплату первоначального взноса.

"Сейчас мы работаем с федеральным минпромторгом, чтобы получить 10% субсидию на приобретение техники. Если получится, то стоимость лизинга будет практически соответствовать уровню инфляции", - отметил на заседании Гордумы Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что между администрацией Нижнего Новгорода и ПАО "КАМАЗ" было подписано соглашение, которое предусматривает сотрудничество города и предприятия по обновлению парка коммунальной техники.