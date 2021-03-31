Изготовление пресс-форм для литья

Пресс-формы применяются для изготовления пластмассовых изделий. От того, какое качество будет иметь пресс-форма, будет зависеть качество изготавливаемых изделий, наличие дефектов. Пресс-форма - это специальная пластмасса для получения готового изделия. При нагревании пластмасса становится вязкой, она заполняет каждый уголок пресс-формы, что позволяет получить готовые изделия в том виде, в котором предполагается. Пресс форма используется для изготовления игрушек, различных пластмассовых деталей, посуды, изделий для дома.

При изготовлении пресс-формы сначала создается техническое задание. Это важный этап, на котором определяются основные параметры, такие, как тип литниковой системы, цикл литьевого процесса, количество деталей. Затем происходит корректирование оснастки. Для этого используются современные системы. Программа позволяет смоделировать процесс литья. Произведённая литиевая оснастка нуждается в доработке. Обычно дефекты носят косметический характер.

На следующем этапе изготавливается сама пресс-форма. Для каждого заказа приобретается комплект резцов, пресс и других инструментов. Оснастку изготавливают на современном оборудовании. Также производится закалка формообразующих материалов. Данные работы выполняются на проверенном временем оборудовании. После того, как все компоненты и сетевые оснастки будут сделаны, начинается изготовление пресс-формы. Далее, проводится испытания готовой пресс-формы. Для этого используется та марка пластмассы, которая была указана в техническом задании.

Заказывать изготовление пресс-форм лучше не у китайских, а у российских производителей. В этом случае вам будет гарантировано более высокое качество. Одним из лидеров рынка по изготовлению пресс-форм является компания МетроПласт Инжиниринг. Сделать заказ на изготовление пресс-форм вы можете здесь https://metroplast.ru. Компания имеет огромный опыт в изготовлении пресс-форм различного типа и может гарантировать высокое качество результата.

Работы проводятся при участии опытных инженеров, конструкторов и технологов. Готовые образцы тестируются с помощью пластмассы того же типа и марки, из которой будет осуществляться производство. Если случается отклонения от заданных параметров, то изделие отправляется на доработку. После каждой работы проводятся тестовые испытания.

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