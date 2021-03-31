Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского театра им. Пушкина состоится 8 апреля Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Юбилейный вечер главного балетмейстера Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина Морихиро Ивата состоится 8 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В октябре 2020 года Морихиро Ивата исполнилось 50 лет.

Юбилейный вечер станет кульминацией балетного фестиваля, который проходит в театре со 2 по 9 апреля.

"Возможно, это будет последний выход на сцену Морихиро как танцовщика", - говорится в сообщении.

Концерт будет состоять из двух отделений. В первом - зрителю будет представлена музыкально-хореографическую фантазия "Шопениана, или японские этюды", которая стала первой работой Морихиро Ивата в Нижнем Новгороде. В этой части он выйдет на сцену под Революционный этюд Шопена.

Во втором - артист станцует под музыку Высоцкого "Все не так", и на сцену с номерами из разных балетов выйдут приглашенные звезды:

- прима-балерина Большого театра Нина Капцова,

- заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания и прима-балерина Большого театра Анастасия Сташкевич,

- первая солистка Большого театра Анна Тихомирова,

- прима-балерина "Кремлевского балета" Екатерина Первушина,

- премьер Михайловского театра Иван Васильев,

- премьер Большого театра и приглашенный солист Гамбургского балета Артем Овчаренко,

- премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля Олег Ивенко,

- солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Юрий Выборнов.

Поздравить Морихиро Ивата также придут нижегородские артисты – Татьяна Казанова, Елизавета Мартынова, Татьяна Пельмегова, Василий Козлов, Андрей Орлов.

За роялем будет пианист - лауреат премии президента РФ Дмитрий Калашников.

"Имя Морихиро Ивата в мире балета можно считать синонимом трудолюбия, таланта, мудрости и поразительно внимательного, бережного отношения к русской школе классического танца. Не удивительно, что в честь его праздника, чтобы поздравить Морихиро и выступить на нашей сцене, приедут лучшие танцовщики современности. Это уникальная возможность для нижегородского зрителя", - сказал художественный руководитель театра Александр Топлов.

СПРАВКА:

Морихиро Ивата – балетмейстер, хореограф, солист балета. С августа 2019 года – заместитель художественного руководителя по балету в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. На нижегородской сцене он поставил балет "Корсар", музыкально-хореографическую фантазию "Шопениана, или японские этюды", возродил формат "Вечер балета". Сейчас под его руководством ведется работа над спектаклем "Щелкунчик", поставленным в 2011 году балетмейстером Ниной Дьяченко.

В начале карьеры Морихиро стал первым иностранным солистом Большого театра. До работы в Нижнем Новгороде, с 2021 года, Морихиро Ивата был художественным директором балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.

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