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Общество

Десятый низководный мост подтопило в Нижегородской области

07 апреля 2021 15:53  [88] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Десятый низководный мост подтопило в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, информация о подтоплении моста в п. Яново Сергачского района поступила в ведомство в 15:00 7 апреля.

Отмечается, что это произошло из-за подъема уровня воды в реке Пьяна.

В региональном МЧС отметили, что отрезанных населенных пунктов нет, объездные пути не требуются.

Ранее сообщалось, что еще два низководных автомоста затопило в Нижегородской области.

Напомним, всего в Нижегородской области на сегодняшний день подтоплено десять мостов. Шесть из них затопило в первые выходные апреля. Первый случай подтопления низководного автомобильного моста был зарегистрирован 2 апреля.

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Теги:
Мост МЧС Паводок
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