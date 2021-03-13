Названы фигуранты уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД на транспорте

Названы фигуранты уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД России на транспорте. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, помимо самого начальника нижегородского управления Алексея Епишина фигурантами уголовного дела являются еще четыре его сотрудника ведомства.
А именно: полковник внутренней службы Антон Емелин, заместитель начальника полиции по оперативной работе того же управления подполковник полиции Дмитрий Свистунов, начальник отдела кадров полковник внутренней службы Вафа Арифуллин и командир батальона ППС подполковник полиции Владимир Мищенко.
Напомним, что руководство нижегородского ЛУ МВД России на транспорте задержано из-за взятки в 1 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+