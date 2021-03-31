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Суд арестовал фигурантов уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД на транспорте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Согласно информации, накануне - 31 марта Канавинским райсудом были рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пяти сотрудников из числа руководящего состава нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.
Напомним, что руководитель ведомства и его заместители подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.
Подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого.
Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 29 мая 2021 года включительно каждому.
Постановления в законную силу не вступили.
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