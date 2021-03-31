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Происшествия

Суд арестовал фигурантов уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД на транспорте

01 апреля 2021 08:55  [2] Происшествия

Фото: пресс-служба компании

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд арестовал фигурантов уголовного дела о взятке в нижегородском ЛУ МВД на транспорте. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Согласно информации, накануне - 31 марта Канавинским райсудом были рассмотрены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в отношении пяти сотрудников из числа руководящего состава нижегородского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, что руководитель ведомства и его заместители подозреваются в получении взятки в особо крупном размере.

Подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции, в размере от 10 000 до 15 000 рублей с каждого.

Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть по 29 мая 2021 года включительно каждому.

Постановления в законную силу не вступили.

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Теги:
Взятка Суд
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