Эксперт-мониторинг событий 5 – 9 апреля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – обострение ситуации вокруг Донбасса

Ситуация на линии соприкосновения украинской армии и войск ополченцев в Донбассе оставалась неспокойной всю уходящую неделю и не находит своего разрешения.

В чем причины обострения и каковы возможные варианты разрешения этой ситуации?

На эти вопросы отвечает профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член попечительского совета "Минин-центра" Сергей Черняховский.

– Сергей Феликсович, в связи с чем ситуация вокруг Донбасса в последнее время значительно обострилась?

– Первое – президента Украины Зелинского преследуют неудачи во внутренней политике, поэтому ему нужно какое-то обозначение действий и гипотетическая победа во внешней политике.

Второе – ситуацию в Донбассе нужно как-то решать в любом случае, потому что она является нагрузкой для всех, и существующее статус-кво невыгодно Украине.

И третье – это надежды украинского руководства на помощь демократической администрации США Джо Байдена.

В результате и родилась идея обострить ситуацию и добиться нового формата рассмотрения конфликта с отходом от прежних Минских соглашений.

– Возможен ли со стороны сегодняшней Украины, при поддержке США и НАТО, вариант решения «донбасского» вопроса по примеру быстрой и победоносной войны в Нагорном Карабахе, с последующей дестабилизацией ситуации внутри России?

– Вопрос возможностей гипотетически большой. Возможно многое, но реально не все.

Что касается ситуации в Донбассе, то такие конфликты не имеют невоенного решения. Поэтому, когда говорят, что конфликт в Донбассе имеет только политическое решение, то это не правильно, потому что военное решение – это тоже политическое решение.

Всегда надо быть готовыми к войне, тогда есть шанс что она не произойдёт.

Тот, кто считает, что к войне он и так готов, и со всеми справится, тот обычно становится жертвой тех, кто к войне хорошо готовится, понимая, что он сегодня слаб.



Ситуация вокруг Донбасса в случае перехода в военную плоскость с максимальной степенью вероятности может закончиться разгромом киевских отрядов, и появлением шанса освобождения Украины.

Но, что смущает: в наших СМИ слишком громко звучат призывы "пусть только дернутся, мы им покажем".

Это очень напоминает определенные исторические примеры. И преддверие франко-прусской войны, когда Наполеону III военный министр докладывал, что у нас все готово к войне, вплоть до последней пуговицы на гетрах последнего солдата – кончилось всё печально. И определённые настроение в нашей стране накануне 1941 года.

Поэтому, не хотелось бы, чтобы подобное повторялось сегодня в России. Сегодня надо говорить о том, что предстоит тяжелое разрешение конфликта.

И это не наш выбор. Но иначе вопрос решить нельзя!

– Какие шансы варианта решения проблемы через вхождение Луганской и Донецкой народных республик в состав России?

– Здесь есть определенная развилка. Во-первых, слабо представляется возможность для народов ЛНР и ДНР остаться в составе нынешней Украины. Разве что в случае, что их корпуса берут Киев и проводят денацификацию Украины.

Оптимальной была бы модель близкой к союзному государству: Украина в границах УССР становится России дружественной и союзнической, примерно в таких же правах и возможностях как Белоруссия, при этом сохраняет свою целостность, целиком освободившись от нацистского и олигархического наследия. Это вполне реально, но, даже в этом случае нет уверенности, что народы ЛНР и ДНР на это согласятся.

Более оправдано их вхождение в состав России, потому что эти территории, в отличие даже от Новороссии, исторически являлись землями войска Донского, которые в состав России входили, за исключением периода советской Украины.

Ситуация с непризнанными республиками юго-востока Украины должна быть естественно решена. Конечно, ситуацию в таком состоянии можно держать десятки лет, но, как минимум, необходимо обеспечить стабильное и устойчивое экономическое развитие этих территорий.

Например, ГДР была независима от Западной Германии в течение 45 лет, но она была экономически самодостаточной, несмотря на то, что изначально эти восточные территории были в промышленном отношении менее развитыми.

Сегодня вопрос об экономической модели развития Луганской и Донецкой республик стоит очень остро. Они, конечно, должны быть экономически интегрированы с Россией. А вот как в полной мере наладить производственно-экономическую жизнь – это уже вопрос конкретного моделирования.

Региональная тема – активное онлайн-голосование в Нижегородской области

По данным министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области почти 250 тысяч нижегородцев проголосовало за инициативы проекта "Вам решать".

Как отмечает эксперт "Минин-центра", Игорь Соловьев, проект "Вам решать" предусматривает привлечение дополнительных областных средств для развития нижегородских муниципалитетов.

При этом основной формат голосования проекта – электронный, предусматривающий верификацию голосующих через Интернет-портал Госуслуг.

Сегодня активность Интернет-голосования в Нижегородской области, которую стимулируют органы власти всех уровней, более чем очевидна.

Помимо экономической целесообразности для развития муниципалитетов, цифровизация коммуникаций между гражданами и органами власти логично открывает новые взаимовыгодные возможности.

Для граждан – это оперативное решение актуальных проблем своих территорий, или как минимум – их актуализация в публичной плоскости. Для органов власти – это возможности получения обратной связи в различных направлениях.

В ближайшее время предстоит еще одна ситуация, требующая активного Интернет-голосования – это внутрипартийное предварительное голосование (праймериз) "Единой России".

В этом году праймериз будет носить открытый формат (в качестве претендентов может участвовать любой гражданин) и пройдет по смешанной системе: помимо традиционного голосования на участках 30 мая, в течение недели будет проходить электронное голосование (ЭПГ). Избиратели, желающие принять участие в ЭПГ, должны быть обязательно зарегистрированы на портале Госуслуги.

Как показал опыт применения ЭПГ, значительное преимущество получают кандидаты, располагающие подготовленными сторонниками, зарегистрированными на Госуслугах, и имеющими уже какую-либо мотивацию для участия в подобных форматах.

Получение оперативной Интернет-коммуникации – задача многогранная и актуальная. В политическом смысле – это возможность повышения активности граждан и обеспечение легитимности выбираемых органов власти.

В этой связи во всех российских регионах идет поиск различных вариантов электронно-социального взаимодействия, способного дать эффективные результаты. Одним из вариантов этого – центры управления регионом (ЦУР).

Вслед за известным департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы, который впервые в России начал широко и эффективно использовать социально-политический таргетинг для продвижения административных инициатив, ЦУРы стали массового создаваться в других российских регионах в последние полтора года.

Изначально ЦУРы планировались как инструменты обработки большого массива информации для повышения качества управления и оперативности реагирования региональных властей на различную проблематику.

С этой задачей сегодня ЦУРы справляются не везде, часто превращаясь в стандартный отдел статистики, которую можно подкручивать в нужную сторону, что собственно дезавуирует весь смысл применения цифровых технологий с их огромными возможностями.

Как ответ на эту неэффективную парадигму использования Интернет-коммуникаций появляются модели с большим эффектом воздействия, по примеру нижегородского проекта "Вам решать".

Также в последнее время наметилась тенденция создания межрегиональных ЦУРов, способных снять проблематику узко региональных центров, по примеру единого ЦУРа по Уральскому федеральному округу.

Процесс поиска нового цифрового инструментария в социально-управленческой сфере объективен в силу своей технологичности. "Большой брат" будет в любом случае развиваться и совершенствоваться.

Но этот процесс взаимозависимый – Интернет-пользователям он также предоставляет новые возможности для различной, в том числе и социально-политической самореализации.

Муниципальная тема – судебный иск чиновника к жителям Канавинского района Нижнего Новгорода на обращение в его адрес

Замглавы Канавинского района Нижнего Новгорода Александр Вовненко обвиняет жителей района в том, что они направили в общественную приемную правительства Нижегородской области обращение, в котором, по мнению заявителя, содержится информация, порочащая его честь, достоинство и деловую репутацию.

Чиновник обратился в суд с соответствующим иском, судебное заседание назначено на 18 мая 2021 года.

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, судебное рассмотрение по данному иску может стать интересным прецедентом с нескольких позиций.

Прежде всего это оригинальный случай, когда чиновник подает судебный иск фактически на жалобу жителей в свой адрес.

Обычная реакция в случаях жалоб на действия чиновников достаточно разнообразна, но практика перевода ее в публично-информационную плоскость весьма редка, и в наше активное время весьма небезопасна.

К деятельности чиновника это привлекает повышенное внимание и СМИ, и различных контролирующих органов, что в результате часто заканчивается расследованием совершенно других действий чиновника.

В этой связи мотивация поступка замглавы Канавинского района в получении публичного пиара может быть оправданной только в случае просчета некого второго шага действий, которые переведут ситуацию в совершенно иную плоскость.

С другой стороны, прецедент иска чиновника к жалобе жителей интересен в связи с последними законодательными нововведениями, ужесточающими требования к недостоверной информации в отношении различных управленческих решений, и к представителям власти всех уровней. С этой позиции в судебном заседании могут применяться достаточно разные юридические категории, способные внешне странную ситуацию перевести в самую неожиданную правовую плоскость.

На сегодняшний момент минимум, чего добился чиновник – это интерес к его послужному списку, и к проектам, которые он курировал в силу своей профессиональной ответственности, в том числе в качестве главы Нижегородского района до октября 2020 года.