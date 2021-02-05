Эксперт-мониторинг событий 15-20 февраля 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.



Федеральная тема, отражающаяся на нижегородской ситуации – встреча Президента Путина с руководителями фракций Государственной Думы РФ 17 февраля 2021 года.



Эксперт "Минин-центра" Игорь Соловьев отмечает, что встреча Владимира Путина с лидерами парламентских партий – это фактическое начало избирательной кампании в Госдуму, т.к. со стороны Кремля и четырех ведущих политических партий определились основные принципы деятельности минимум на ближайшие полгода.

Официальный Кремль подтвердил и уточнял основные формы взаимодействия с партиями, представители которых будут основными участниками ближайшего избирательного процесса, а системные партии определяли для себя допустимые границы маневра на ближайший период.

Встреча продемонстрировала, что между официальным Кремлем и парламентскими партиями сложился консенсус, который всех устраивает.

Президент подчеркивал значимость политической конструкции, в которой представлен спектр политических взглядов, достаточный для широкого круга российских избирателей. Лидеры политических партий подчеркивали эффективность политической системы, в основе которой лежат четыре парламентские партии.

Взаимоприемлемый консенсус, кроме выступлений участников встречи, был подтвержден и другими примерами.

Сразу после встречи московские власти разрешили проведение уличных акций КПРФ, посвященных 23 февраля, в формате встреч избирателей с депутатами. Не исключено. что подобные разрешения последуют и в других российских регионах, в том числе и в Нижегородской области, где ранее подобные акции не были согласованы.

Показательной явилась и еще одна встреча Путина, состоявшаяся днем ранее – с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

Официально Дегтярев – представитель ЛДПР, в начале года возглавил в крае региональное отделение жириновцев. Но сегодня это не является препятствием встраивания в управленческую структуру партии власти. Его встреча с Путиным продемонстрировала, что его выдвижение на выборах в губернаторы будет поддержано всеми возможными официальными ресурсами.

В тоже время между участниками встречи 17 февраля были и активные взаимные пожелания, которые свидетельствовали о том, что политический консенсус не является до конца стабильным. При этом причины его нестабильности находятся вовне.

К этим внешним вызовам системные партийные лидеры относили прежде всего давление Запада, а также активизацию несистемных участников российского политического процесса.

Особое беспокойство это вызывает у руководства КПРФ, которое в наибольшей степени столкнулось с трудностями. С одной стороны ниша КПРФ – это протестный электорат, с другой – системность вынуждает ее действовать более чем осторожно. В тоже время у ряда лидеров коммунистов возникает желание контроля неструктурированного, но активного протестного поля, что на ближайших выборах может принести им дополнительные результаты.

Тем не менее упор на стабильность и существующую системность – это основные векторы политической деятельности, которые на встречи продемонстрировали все участники.

Удастся ли удержать избирательную повестку в рамках деятельности системных партий?

Серьезность постановки вопроса вызывается наличием определенных рисков.

Прежде всего это падение рейтинга парламентских партий у избирателей, о котором свидетельствуют все соцопросы последнего периода. При этом низкая избирательная явка уже не является панацеей для получения необходимого результата системными политическими игроками. Причина проста – при низкой явке резко возрастают шансы на успех и у активного протестного меньшинства.

Во-вторых, это запрос на новизну у потенциальных избирателей, что также подтверждается последней социологией.

Все это в свою очередь вызывает желания апгрейда партийной системы, что выражается или в объединительном формате "Справедливая Россия плюс", или возможностях появления в будущей Госдуме пятой системной партии.

Однако в свою очередь это вызывает другой потенциальный риск – разбалансированность партийной системы и непредвиденные политические последствия.

Не стоит забывать, что выборы в Госдуму совпадают с многочисленными выборами других уровней, что будет являться дополнительной нагрузкой для всех.

И все же упор на стабильность и системность политических участников становится основной доминантой политической матрицы, которая официально и будет определять параметры избирательной кампании осени текущего года.

Региональная тема – новые планы газификации в Нижегородской области

15 февраля состоялось всероссийское совещание по газификации регионов под председательством руководителя "Единой России" Дмитрия Медведева, в котором участвовало руководство "Газпрома", а также руководители регионов, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Эксперт "Минин-центра" Артем Фоменков отмечает, что проблема газификации российских регионов более чем актуальна – в стране, которая является мировым лидером по производству газа, значительная часть территории и соответственно населения, не может воспользоваться этим преимуществом. Особо значимо это и для Нижегородской области.

Как отмечает эксперт, в декабре 2019 г. состоялась примечательная встреча представителей районной прессы Нижегородской области с тогдашним главой Законодательного собрания Евгением Лебедевым, на которой эмоционально запоминающим было выступление главного редактора газеты, выходящей в одном из северных районов нашего региона. В своем выступлении он подчеркнул, что отсутствие газификации севера Нижегородской области, делает весьма актуальным для местных жителей вопрос сбора валежника в лесах, декриминализации процесса которого, к счастью была официально-законодательно оформлена в 2019 году.

Грустно, что в эпоху интернетизации и цифровых технологий часть Нижегородской области (отнюдь не "медвежий угол" по российским меркам) – так и не газифицирована.

Исходя из итогов прошедшего совещания, сегодня появились реальные перспективы газификации северных муниципалитетов Нижегородской области.

В регионе предусматривается единый оператор газификации, что позволит ускорить темпы процесса, а также значительно удешевить процесс подключения потребителей к газораспределительным сетям. Можно сколь угодно долго спорить, на предмет того, насколько допустимо вмешательство политической партии в развитие национальной экономики (в том числе и на предмет того, насколько это напоминает советские практики!), но нельзя не признать, что жизнь части населения Нижегородской области может улучшиться. Во всяком случае, проблема сбора валежника для отопления жилья станет куда как менее актуальной.

Для северных районов нашей области газификация – это рывок в будущее, это возможность активного экономического развития.

При этом газификация актуальна и для развития индустриальной Нижегородской агломерации. Региональная совместная программа с ПАО "Газпром" предусматривает строительство газораспределительных станций в районах, которые позволят расширить инвестиционно-промышленный потенциал Нижегородской агломерации.

Муниципальная тема – старт в нижегородских муниципалитетах проекта "Вам решать!"

Как отмечает эксперт "Минин-центра" Алексей Орехов, на уходящей неделе в Нижегородской области стартовал значимый для муниципалитетов проект инициативного бюджетирования Вам решать!"

Инициативные проекты будут выбираться по 8 направлениям: "Наши дороги", "Наша память", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее – детям!", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура" и "Наша инициатива".

Эксперт "Минин-центра" отмечает, что Нижегородская область является своеобразным лидером по реализации различных форм инициативного бюджетирования, которое развивается в регионе с 2013 года.

Это и проект поддержки местных инициатив, на который в областном бюджете 2021 года предусматривается увеличение финансирования по сравнению с 2020 годом в два раза.

Проект "Вам решать", вместе с аналогичным проектом Golosza, действуют в Нижегородской области с сентября 2019 года.

Особенность этих форматов инициативного бюджетирования – софинансирование со стороны жителей и муниципалитетов.

Для нижегородских муниципалитетов это значимо, т.к. предусматривается привлечение дополнительных областных средств на решение общественно-значимых проблем в разных сферах местной жизни.

Как уже отмечали эксперты "Минин-центра", в 2020 году в развитии инициативного бюджетирования появился новый формат, предусмотренный дополнениями в федеральный закон №131 о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс РФ.

Для этого формата софинансирование граждан и юридических лиц является добровольным условием, основные средства на инициативные проекты на решение приоритетные задач муниципалитета предусматриваются из местного бюджета.

Юридическим закреплением инициативного бюджетирования в Нижегородской области явились нормативные акты муниципалитетов и областной закон, принятый Законодательным собранием в декабре 2020 г.

О важности и актуальности инициативного бюджетирования свидетельствуют итоги заседания Совета по развитию местного самоуправления от 30 января 2020 г., и Перечень поручений Президента России на их основе высшим должностным лицам российских субъектов и руководителям органов МСУ.

В числе этих поручений – необходимость мер, направленных на создание условий для реализации инициативных мероприятий, определяемых с учётом мнения жителей (путём проведения открытого голосования или конкурсного отбора), а также обеспечение возможностей для их реализации по истечении трёх лет не менее пяти процентов расходов местного бюджета.

Как отмечает эксперт, принципиальная суть инициативного бюджетирования в том, что в случае его реализации бюджетный процесс становится более прозрачным, а инициативные проекты способны стать эффективным механизмом вовлеченности граждан в развитие своих муниципалитетов.