Администрация Нижнего Новгорода отменила аукцион на закупку 11 ретро-трамваев Экономика

Фото: документация с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Администрация Нижнего Новгорода отменила аукцион на закупку 11 ретро-трамваев. Об этом говорится в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, 9 апреля закупка была переведена на этап "Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) отменено"ю

Агентство НИА "Нижний Новгород" направило запрос в мэрию о причинах отмены процедуры закупки трамваев в лизинг. А также с просьбой уточнить, будет ли проведен аукцион повторно и когда он состоится.

Ранее сообщалось, что цена контракта составляла 945,9 млн рублей. Источник финансирования - средства бюджета города на 2022-2026 годы.

Планировалось, что компания сама приобретет трамваи, после чего передаст их Нижнему Новгороду во временное владение и пользование до 25 декабря 2026 года. После этого администрация Нижнего Новгорода планировала их выкупить.

Напомним также, что новые трамваи поступят в Нижний Новгород летом 2021 года. Они будут выглядеть, как привычные классические, но с современным оснащением. Вагоны будут использовать на маршрутах в исторической части города.