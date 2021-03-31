Военный парад пройдет на Нижневолжской набережной 9 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Военный парад пройдет в Нижнем Новгороде на Нижневолжской набережной 9 мая. Об этом агентству НИА "Нижний Новгород" сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, в регионе уже началась подготовка к празднованию Дня победы.

"В прошлом году на Нижневолжской набережной проходило торжественное мероприятие "Марш Победы", посвященное празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Все мы убедились в том, как это красиво и зрелищно", - отметил Глеб Никитин.

На площади перед Речным вокзалом будут установлены трибуны для ветеранов Великой Отечественной войны.

Первая тренировка механизированной колонны пройдет 20 апреля. Движение транспорта на это время изменится.

При этом пока не уточняется, смогут ли посетить парад все желающие. Решение еще не принято и будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Напомним, что в 2020 году "Марш Победы" прошел без присутствия зрителей в связи с непростой санитарно-эпидемиологической обстановкой. Посмотреть фоторепортаж с парада можно по ссылке.