Федерация в 2020 году выделит 750 млн рублей на достройку развязки в Ольгино Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область в 2020 году получит от федерального центра 750 млн рублей на завершение строительства развязки в Ольгино. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

"Развязка в Ольгино – один из объектов, который логически связан с юбилеем Нижнего Новгорода. Стоит задача – завершить строительство к основной дате празднования. Подрядчик сейчас показывает хорошие темпы работ", - прокомментировал губернатор региона Глеб Никитин.

Очередной транш федерального бюджета поступит в апреле этого года.

По данным на февраль, строительная готовность объекта составляла 50%.

Напомним, что по контракту развязку должны построить к октябрю 2021 года, но губернатор Глеб Никитин сказал, что объект введут в эксплуатацию раньше предусмотренных контрактом сроков, а именно к 800-летию Нижнего Новгорода, который празднуется в конце лета 2021 года.

Развязка разделит транспортные потоки из богородского и арзамасского направлений и решит проблему пробок на выезде из Нижнего Новгорода со стороны проспекта Гагарина.

Протяженность двухуровневой развязки будет почти 1,5 км, включая строительство трехпролетного четырехполосного путепровода длиной 72,3 м. Расчетная скорость движения – 80 км/ч. Когда развязка будет построена, из Богородска в Нижний Новгород транспорт будет двигаться по верхнему уровню, не пересекаясь с машинами арзамасского направления.

Цена контракта на строительство развязки составила 1,757 млрд рублей.