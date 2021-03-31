Китайский бисер: как выбрать, для каких целей можно использовать

Бисер представляет собой бусины миниатюрного размера. В последние годы он получил широкое распространение в разных видах рукоделия. Его используют для плетения поделок – украшений, фигурок, деревьев, цветов, а также для вышивки на тканях и одежде. В продаже материалы данной группы представлены в огромном ассортименте. Первое, на что следует обращать внимание при покупке – страна-производитель. Тем, кто делает первые шаги в рукоделии, специалисты компании "Мир Бусин" рекомендуют покупать китайский бисер. Он самый дешевый, но отличается богатой палитрой оттенков, широким диапазоном размеров, разнообразными формами.

Как выбрать качественный бисер из Китая

В коллекциях современных производителей насчитываются тысячи оттенков. Размеры бусинок обычно варьируются от 1,5 до 7 мм. Китайский бисер не всегда откалиброван. Это значит, что в одной упаковке будут попадаться элементы разного диаметра. Чтобы обеспечить простоту использования, необходимо отдавать предпочтение продукции известных крупных компаний. Они более щепетильно относятся к качеству, минимизируют объем брака.

Классифицировать бисер можно условно на несколько групп: круглый, квадратный и прямоугольный. Последние два типа получают методом рубки стеклянной трубки. В результате получаются бусины с прямимы краями. Они могут резать нитку или леску. Большей популярностью пользуются круглые виды бисера. В процессе их производства используется технология прессования. Края бусинок закругленные.

По степени прозрачности классифицируются материалы на прозрачные, полупрозрачные, матовые. Первые создаются из тонированного стекла, вторые – предполагают нанесение слоя краски на внутреннюю поверхность дырочек. Последний вариант производят из окрашенного материала. Он считается самым стойким к выгоранию и изменению цвета.

Для создания бисера с эффектом перламутра, жемчуга покрытия наносятся сверху. Они могут со временем стираться и тускнеть. Если предстоит создание бижутерии и других поделок частого применения, стоит отдавать предпочтение бензиновому либо радужному покрытиям. Они отлично противостоят ультрафиолету, влаге, прочим негативным факторам. Очень необычно выглядят бусины с металлизированным покрытием. Но с ними трудно работать. Они теряют блеск после контакта с водой. Их можно рекомендовать для создания предметов интерьера опытным мастерицам.

Преимущества и применение китайского бисера

Специалисты компании "Мир Бусин" уверены, что качественный китайский бисер заслуживает внимания, так как сочетает в себе целый ряд положительных характеристик – это:

самая доступная стоимость (чешский и японский аналоги обойдутся в разы дороже);

огромный ассортимент (в коллекциях легко подобрать материалы для любых целей, от плетения фенечек и брелоков до вышивки икон и картин);

доступность (китайский бисер всегда есть в наличии в любом количестве).

Бисер из Китая можно смело покупать для реализации хобби и увлечений, обучения новым техникам, изготовления поделок для себя или на продажу, особенно при ограниченном бюджете.

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