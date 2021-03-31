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Бизнес

Ленинградская компания получила контракт на строительство Южного обхода Арзамаса

14 апреля 2021 12:42  [66] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ленинградская компания получила контракт на строительство Южного обхода Арзамаса. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, заявка от ООО "Строительная компания "Орион плюс", поступившая на конкурс, была признана соответствующей требованиям.

На конкурс была также подана жалоба от ООО "НПО "ГЭС", которое посчитало, что права и законные интересы компании были нарушены заказчиками - ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

ФАС, рассмотрев жалобу, признал ее необоснованной.

Как сказано в техническом задании, протяженность автомобильной дороги составит 9,4 км. Ширина полосы движения - 3,5 метров. На протяжении дороги будет 4 моста и путепровода, а также одна развязка и два пересечения по типу "кольцо" .

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,308 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что земельный совет одобрил участок для строительства Южного обхода Арзамаса.

Отметим, что строительство магистрали является очередным этапом в развитии паломническо-туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров". Сейчас для него одна дорога уже построена. Это Юго-восточный обход центральной части села Дивеево. О начале строительства Северо-восточного обхода Дивеева сообщалось 8 июня 2020 года.

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Теги:
Арзамас Южный обход
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