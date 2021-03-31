инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 15 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 апреля 2021 13:33  [102] Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой
14 апреля 2021 18:20  [231] Мемориальный комплекс им. Александра Невского откроется в Городце к концу года
14 апреля 2021 10:40  [243] Репетиции "Военных песен у Кремля" проходят в Нижнем Новгороде
13 апреля 2021 16:04  [249] Призовой фонд литературной премии "Болдинская осень" увеличен до 3 млн рублей
12 апреля 2021 14:36  [781] Свыше 15 премьер ожидается на Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде
11 апреля 2021 12:05  [266] Три нижегородки вышли в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
10 апреля 2021 12:03  [735] Старообрядчество, курсы по туризму и НХП: нижегородцы представили проекты на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства"
09 апреля 2021 16:11  [319] "Паганини трубы" Сергей Накаряков посетит в июле Нижний Новгород
09 апреля 2021 09:40  [1464] Фестиваль "Горький fest" пройдет в Нижнем Новгороде с 9 по 23 июля в пятый раз
07 апреля 2021 10:36  [616] Российско-французский фестиваль "Зеленая неделя" пройдет в Нижегородской области
Культура и отдых

Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой

15 апреля 2021 13:33  [102] Культура и отдых

Фото: личный архив

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает "Pravda-nn.ru".

Согласно информации, корреспондент агентства накануне дня рождения певицы написал представителям областного радиотелевизионного центра.

В ночь с 14 на 15 апреля на башне в Нижнем Новгороде появилась надпись "С днём рождения, Алла Пугачёва!".

"Это мой подарок Вам! Телевизионная башня в Нижнем Новгороде горит в Вашу честь", - написал организатор представления.

СПРАВКА:
Любой желающий может воспользоваться услугой "подсветки башни".

Приложение "Башня света" - первый в России мобильный сервис, с помощью которого вы можете включить подсветку на нижегородской телебашне в честь любого важного личного события.

Приложение позволяет в пять кликов заказать готовое тематическое видеопоздравление продолжительностью 15 минут. Можно выбрать любую дату и время трансляции.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph