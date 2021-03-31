Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой Культура и отдых

Фото: личный архив

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает "Pravda-nn.ru".

Согласно информации, корреспондент агентства накануне дня рождения певицы написал представителям областного радиотелевизионного центра.

В ночь с 14 на 15 апреля на башне в Нижнем Новгороде появилась надпись "С днём рождения, Алла Пугачёва!".

"Это мой подарок Вам! Телевизионная башня в Нижнем Новгороде горит в Вашу честь", - написал организатор представления.

СПРАВКА:

Любой желающий может воспользоваться услугой "подсветки башни".

Приложение "Башня света" - первый в России мобильный сервис, с помощью которого вы можете включить подсветку на нижегородской телебашне в честь любого важного личного события.

Приложение позволяет в пять кликов заказать готовое тематическое видеопоздравление продолжительностью 15 минут. Можно выбрать любую дату и время трансляции.