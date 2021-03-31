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Нижегородец заказал световое представление на телебашне на день рождения Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает "Pravda-nn.ru".
Согласно информации, корреспондент агентства накануне дня рождения певицы написал представителям областного радиотелевизионного центра.
В ночь с 14 на 15 апреля на башне в Нижнем Новгороде появилась надпись "С днём рождения, Алла Пугачёва!".
"Это мой подарок Вам! Телевизионная башня в Нижнем Новгороде горит в Вашу честь", - написал организатор представления.
СПРАВКА:
Любой желающий может воспользоваться услугой "подсветки башни".
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Приложение позволяет в пять кликов заказать готовое тематическое видеопоздравление продолжительностью 15 минут. Можно выбрать любую дату и время трансляции.
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