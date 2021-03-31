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Общество

Повторный аукцион для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств состоится 30 апреля

15 апреля 2021 16:37  [94] Общество
Концепция использования пакгаузов

Концепция использования пакгаузов

Фото: Архитектурное бюро SPEECH

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

"Центр 800" объявил повторный выбор подрядчика, который осуществит переоборудование двух пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде в концертный зал и выставочное пространство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Аналогичный конкурс был объявлен в первый раз еще в конце 2020 года, но он не состоялся из-за отсутствия заявок. Сейчас организаторы конкурса актуализировали задание и изменили сроки выполнения работ.

Стоимость контракта осталась прежней – 660 млн рублей. Концепция переоборудования тоже не изменилась.

Внутри металлических конструкций планируется разместить концертный зал на 600 человек и галерейное пространство.

Как сообщается в проектной документации, пакгаузы будут внутри облицованы полированной нержавеющей сталью, превращающей фасады в зеркальную поверхность. "Благодаря этому новые объемы растворяются в пространстве и эффектно отражают исторические металлоконструкции", - поясняют архитекторы.

Пакгаузы объединят между собой остекленным отапливаемым вестибюлем. "Вестибюль также облицован панелями из полированной нержавеющей стали, этот прием создаёт уникальную игру многократных отражений неба, исторического каркаса и интерьера", - добавили разработчики проекта.

"Из глухих пространств выставочных залов без естественного освещения мы попадаем в пространство вестибюля с остекленным панорамным покрытием, что открывает уникальные виды на исторические конструкции в любое время года. Через многосветный вестибюль мы попадаем в конференц-зал с акустической отделкой из рельефных деревянных панелей, что создает контраст между светлым пространством вестибюля и камерной, уютной атмосферой зала", - рассказывается в проектной документации.

Заявки на конкурс принимаются до 23 апреля. Итоги конкурса подведут 30 апреля. Победителю необходимо выполнить работы до декабря 2021 года.

Напомним, что пакгаузы на Стрелке – это ажурные металлические конструкции, которые ранее являлись каркасом для старых складских помещений, ликвидированных еще в 2017 году. Выяснилось, что конструкции представляют собой объекты культурного наследия, поэтому их сохранили и решили использовать как концертный зал и выставочное пространство.

Ранее сообщалось, что противоаварийные работы завершились на пакгаузах в декабре 2020 года. Цвет пакгаузов был приближен к натуральному оттенку темного металла дореволюционных конструкций.

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Теги:
Госзакупки культура Стрелка
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