Утраченный "спутник" вернули на памятник космонавту Комарову в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Утраченный элемент в виде спутника вернули на памятник летчику-космонавту Владимиру Комарову (ул. Космонавта Комарова, 18а) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Памятник был установлен в 1967 году. Согласно фотографиях 70-х годов ХХ века, скульптурная композиция завершалась элементом в виде летящего спутника. Он находился на шпиле серпа, расположенного за статуей космонавта. Позднее элемент пропал.

Как написал на своей странице в соцсети Instagram глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, по словам жителей Ленинского района, спутник отсутствует более 20 лет.

Он добавил, что в собственность города объект был принят в мае 2020 года. Сведениями о причине и времени исчезновения спутника администрация района не располагает.

"Этот памятник единственный в Нижнем Новгороде, установленный в честь летчика-космонавта Владимира Комарова. После того, как памятник был передан в оперативное управление администрации Ленинского района по поручению главы города Юрия Шалабаева мы восстановили недостающий элемент", - заявил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

СПРАВКА:

Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве. Советский летчик-космонавт №7, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно), инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа космического корабля, причём сразу из трех человек. Дважды летал на первых кораблях нового типа: "Восход-1" и "Союз-1". Первый человек, побывавший в космосе дважды и погибший во время полета в космос.