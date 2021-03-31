инвест-проект
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Океанариум появится на Гребном канале
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
16 апреля 2021 15:29  [33] Евгений Люлин предложил усовершенствовать законы об освоении лесов
16 апреля 2021 15:09  [81] Утраченный "спутник" вернули на памятник космонавту Комарову в Нижнем Новгороде
16 апреля 2021 15:01  [88] Андрей Турчак и Глеб Никитин передали поликлинике №1 Нижнего Новгорода мобильный медкомплекс
16 апреля 2021 14:39  [83] Особый противопожарный режим вводится на территории Нижегородской области
16 апреля 2021 14:18  [126] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 23 районах Нижегородской области
16 апреля 2021 14:12  [96] "Теплоэнерго" определило лучших специалистов рабочих профессий
16 апреля 2021 13:59  [114] Каркасы спортивных объектов монтируют в нижегородском парке "Швейцария"
16 апреля 2021 13:50  [174] Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 16 апреля
16 апреля 2021 13:27  [146] Водозаборная станция на Стрелке после реставрации может стать музеем или рестораном
16 апреля 2021 13:20  [100] Почти 100 студентов АКТТ и АПК стали участниками акции "Неделя без турникетов"
Общество

Утраченный "спутник" вернули на памятник космонавту Комарову в Нижнем Новгороде

16 апреля 2021 15:09  [81] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Утраченный элемент в виде спутника вернули на памятник летчику-космонавту Владимиру Комарову (ул. Космонавта Комарова, 18а) в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Памятник был установлен в 1967 году. Согласно фотографиях 70-х годов ХХ века, скульптурная композиция завершалась элементом в виде летящего спутника. Он находился на шпиле серпа, расположенного за статуей космонавта. Позднее элемент пропал.

Как написал на своей странице в соцсети Instagram глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, по словам жителей Ленинского района, спутник отсутствует более 20 лет.

Он добавил, что в собственность города объект был принят в мае 2020 года. Сведениями о причине и времени исчезновения спутника администрация района не располагает.

"Этот памятник единственный в Нижнем Новгороде, установленный в честь летчика-космонавта Владимира Комарова. После того, как памятник был передан в оперативное управление администрации Ленинского района по поручению главы города Юрия Шалабаева мы восстановили недостающий элемент", - заявил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

СПРАВКА:

Владимир Михайлович Комаров родился 16 марта 1927 года в Москве. Советский летчик-космонавт №7, дважды Герой Советского Союза (второй раз звание присвоено посмертно), инженер-полковник. Командир первого в мире экипажа космического корабля, причём сразу из трех человек. Дважды летал на первых кораблях нового типа: "Восход-1" и "Союз-1". Первый человек, побывавший в космосе дважды и погибший во время полета в космос.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Космонавтика Ленинский район Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph