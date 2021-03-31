Временные техдороги прокладывают у Сергача в рамках строительства трассы М-12 "Москва-Казань" Общество

Временные технических дороги начали прокладывать у Сергача в Нижегородской области в рамках строительства трассы М-12 "Москва-Казань", сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Только в 2021 году Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" выполнит более 4 млн кубометров земляных работ на шестом этапе скоростной магистрали М-12 "Москва – Казань".

Сейчас дорожники занимаются инженерно-технологической подготовкой: возводят здание штаба строительства вблизи города Шумерля в республике Чувашия и производственную базу вблизи Сергача Нижегородской области, прокладывают временные технологические дороги и закупают инертные материалы.

Напомним, что шестой этап трассы м-12 "Москва-Казань" пройдет частично по Нижегородской области и республике Чувашия: от пересечения с дорогой регионального значения 22К-0162 "Работки – Порецкое" до пересечения с дорогой федерального значения A-151 "Цивильск – Ульяновск". Протяженность этапа составит 132 километра. В соответствии с контрактом новая магистраль будет соответствовать технической категории IБ с расчетной скоростью движения 120 км/ч. Участок будет включать четыре полосы движения, по две в каждую сторону, на нем будет построено 54 моста и путепровода и одна транспортная развязка. При разработке документации технико-экономические параметры могут быть уточнены по согласованию с заказчиком.

Возглавил штаб строительства шестого участка М-12 глава республики Чувашия Олег Николаев.

По данным оперштаба, на левом берегу Оки строители уже приступили к отсыпке основного хода земляного полотна и прокладке технологического проезда к карьеру. На правом берегу реки мостостроители приступили к строительству площадки и подготовке шлаковых оснований для моста.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" (протяженность - 794 км) – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую.

Нижегородский участок протяженностью около 280 км пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.