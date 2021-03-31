Минздрав рассказал о пострадавших в обрушившемся доме в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю, министру здравоохранения региона Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оказание медпомощи пострадавшим при обрушении конструкций жилого многоквартирного дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

Глеб Никитин также поручил подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.

Давид Мелик-Гусейнов, прибыв на место ЧП, сообщил, что, по предварительным данным, среди пострадавших один получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший – предварительно с переломом позвоночника – госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных оценивают врачи бригад скорой помощи.

На месте происшествия сейчас работают бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф, а также специалисты-медики из Дальнего Константинова и Перевоза.

Напомним, что сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме №15 на ул. Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.

Жильцов эвакуировали, но предположительно под завалами могут еще находиться люди.

Глеб Никитин поручил предпринять оперативные меры для оказания помощи жильцам обрушившегося дома. Глава региона сказал, что для жителей необходимо оперативно определить места временного размещения и обеспечить их вещами первой необходимости.

Позже стало известно, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Об этом рассказали в прокуратуре региона. На место происшествия выехал сам глава ведомства Андрей Травкин. Сотрудники прокуратуры организовали проверку случившегося ЧП, по итогам которой предпримут соответствующие меры.