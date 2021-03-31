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Происшествия

Число пострадавших при обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе увеличилось до 8

20 апреля 2021 01:13  [63] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Число пострадавших при обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе увеличилось до 8. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.

В МЧС ранее сообщали, что в результате ЧП пострадали семеро человек – четверо взрослых и трое детей. В полночь продолжались поиски еще одного ребенка.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на месте происшествия создан оперативный штаб. В распространенном ночью пресс-службой губернатора релизе говорится, что в медучреждения были госпитализированы восемь человек, в том числе четверо взрослых и четверо детей.

При этом у одного из взрослых, у которого подозревали перелом позвоночника, диагноз не подтвердился, однако по итогам более тщательного обследования врачи диагностировали перелом голени и черепно-мозговую травму. Четверо детей поступили в Дальнеконстантиновскую ЦРБ: по результатам обследования у троих из них выявлены ушибы верхних конечностей, туловища, ссадины и ушибы грудной клетки. Один ребенок не получил никаких травм. Врачи оценивают состояние остальных как средней степени тяжести.

Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

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Теги:
Взрыв газа Дальнеконстантиновский район Здравоохранение
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