МЧС уточнило информацию о пострадавших в Дальнеконстантиновском районе, одного ребенка не могут найти Происшествия

Дом, где произошло ЧП Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС уточнило число пострадавших при обрушении конструкций жилого многоквартирного дома в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

Напомним, что сообщение о пожаре в трехэтажном многоквартирном доме №15 на ул. Новоселова поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что площадь горения составляет 1,2 тысячи кв метров. К тому же у здания обрушились конструкции.

Как сообщили в МЧС, в результате ЧП пострадали семеро человек – четверо взрослых и трое детей. Местонахождение еще одного ребенка сейчас уточняется.

До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировался 31 человек.

В 22:35 был объявлен ранг пожара №3. На месте находится начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

На данный момент горит кровля дома, площадь пожара составляет 900 кв метров.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. На место происшествия выехал сам глава ведомства Андрей Травкин. Сотрудники прокуратуры организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю, министру здравоохранения региона Давиду Мелик-Гусейнову обеспечить оказание медпомощи пострадавшим. Глава региона также поручил подготовить вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.

Губернатор также сказал, что для жителей необходимо оперативно определить места временного размещения и обеспечить их вещами первой необходимости.