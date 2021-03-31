Фото:
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Напомним, что 19 апреля поздно вечером в жилом трехэтажном доме в с. Маргуша Дальнеконстантиновского района произошел взрыв газа.
По данным на 01:00 20 апреля в результате инцидента пострадали 8 человек - четверо взрослых и четверо детей.
Позже сообщалось о гибели младенца.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+