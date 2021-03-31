СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Напомним, что 19 апреля поздно вечером в жилом трехэтажном доме в с. Маргуша Дальнеконстантиновского района произошел взрыв газа.

По данным на 01:00 20 апреля в результате инцидента пострадали 8 человек - четверо взрослых и четверо детей.

Позже сообщалось о гибели младенца.