Тело младенца найдено в обрушившемся от взрыва газа доме в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Погибшего ребенка 2021 года рождения нашли в 02:25 на месте происшествия.
Напомним, что сообщение о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горевшего здания обрушились конструкции.
В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.
В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали восемь человек – четверо взрослых и четверо детей. Всем им потребовалась госпитализация.
Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.
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