Тело младенца найдено в обрушившемся от взрыва газа доме в Дальнеконстантиновском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Тело младенца найдено в обрушившемся от взрыва газа доме в Дальнеконстантиновском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Погибшего ребенка 2021 года рождения нашли в 02:25 на месте происшествия.

Напомним, что сообщение о пожаре и обрушении дома в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области поступило 19 апреля в 20:43. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горевшего здания обрушились конструкции.

В региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Сотрудники ведомства организовали проверку случившегося, по итогам которой предпримут соответствующие меры.

В МЧС сообщили, что в результате происшествия пострадали восемь человек – четверо взрослых и четверо детей. Всем им потребовалась госпитализация.

Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь. Рассматривается вопрос целесообразности их транспортировки в медучреждения областного центра.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области