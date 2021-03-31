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Общество

Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в нижегородском театре драмы

20 апреля 2021 16:01  [147] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в нижегородском театре драмы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Согласно информации, там можно будет сделать бесплатную прививку без предварительной записи, начиная с сегодняшнего дня.

Прививать всех желающих будет врачебно-сестринская бригада городской поликлиники №7 Нижегородского района с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических и медицинских требований.

Отмечается, что постановке вакцины будет предшествовать измерение температуры, давления, уровня сатурации, после чего врач примет решение о допуске к прививке. Там же пациентам сообщат о месте и времени постановки второй дозы вакцины, а также оформят электронный прививочный сертификат.

По словам министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова, открытие вакцинального пункта на главной улице города не только увеличит темпы вакцинации, но и привлечет дополнительное внимание нижегородцев и наших гостей к важности прививания от COVID-19.

Предполагается, что в первый день работы пункта будет сделано 50 прививок первым компонентом вакцины "ГамКовидВак".

Напомним, что ранее пункт вакцинации открыли в ТРК "Небо". Также такой пункт уже открылся в ТРЦ "Седьмое небо". Пункт расположен в зоне фудкорта ТРЦ. Вакцинацию проводят специалисты государственной поликлиники №51.

В апреле пункты вакцинации от коронавируса планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".

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Теги:
Вакцина Коронавирус
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