Давид Мелик-Гусейнов оценил работу медицинских служб на месте ЧП в селе Маргуша Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов оценил работу экстренных медицинских служб на месте ЧП в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

Информация о происшествии поступила в службу скорой помощи в 20:43 19 апреля, а по информации пресс-службы регионального правительства, буквально через минуту медики выехали в село, первые бригады были там уже в 20:59.

"Медики сработали четко и профессионально. Пострадавшие оперативно были доставлены в ближайшие стационары, после врачебного осмотра принимались решения об их дальнейшем лечении или маршрутизации в многопрофильные стационары Нижнего Новгорода", - сообщил Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, всего на месте происшествия работали шесть бригад скорой медицинской помощи из Дальнего Константинова, Арзамаса, Нижнего Новгорода, а также из Нижегородского территориального центра медицины катастроф.

Напомним, в региональной прокуратуре рассказали, что ЧП произошло из-за взрыва газа. Областное СУ СК РФ возбудило по данному факту уголовное дело.

При возгорании и частичном обрушении дома погиб ребенок. Восемь человек было госпитализировано, среди них - четверо взрослых и четверо детей. Сейчас в больницах остаются трое взрослых и двое детей. Взрослые – две женщины и мужчина – получили травмы разной степени тяжести, врачи приняли решение об их госпитализации. Еще один мужчина после оказания необходимой помощи был отпущен. Также после осмотра медики приняли решение отпустить двух детей, еще двое переведены в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу: это брат и сестра, 9-летний мальчик и девочка 2,5 месяцев.