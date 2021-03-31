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Общество

Сотрудникам нижегородского центра крови вручили благодарственные письма

21 апреля 2021 13:19  [91] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сотрудникам нижегородского областного центра крови имени Н.Я. Климовой вручили благодарственные письма. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, в этом году службе крови Нижегородской области исполняется 90 лет.

"Центр крови – одно из старейших учреждений в отрасли, и нижегородцы традиционно принимают активное участие в мероприятиях центра. Только в прошлом году больше 19 тысяч горожан безвозмездно сдали кровь, а благодаря специалистам центра многие пациенты побороли недуг и вернулись к полноценной жизни", - отметил замглавы администрации города Леонид Стрельцов, приветствуя собравшихся.

"Работа с донорами – особая, и благодаря профессионализму сотрудников центра крови мы имеем достаточное количество добровольцев, которые регулярно сдают кровь и её компоненты ради помощи другим людям. В прошлом году больше всего безвозмездно сдать кровь пришли доноров в Автозаводском, Канавинском и Нижегородском районах", – сказала в свою очередь заведующая отделом комплектования доноров Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой Галина Бодунова.

Истории донорства в России почти два века. Празднование Дня донора приурочено к первому успешно проведённому переливанию крови, которое провёл акушер Андрей Вольф.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде впервые стартовал проект "Лидеры донорского движения", инициаторами которого выступила городская администрация и областной центр крови им. Н.Я. Климовой. Совместно они реализуют социально значимые проекты, направленные на популяризацию донорского движения в городе.

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Теги:
донор Здравоохранение
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