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Общество

Почти 237 тысяч нижегородцев уже привились от коронавируса

21 апреля 2021 15:26  [72] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Почти 237 тысяч жителей Нижегородской области уже привились от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

"Вакцинальная кампания активно ведется в нашем регионе. Привито 236 860 человек, из них более 141 тысячи уже получило две аппликации прививки от коронавируса. Всего в Нижегородской области открыто более 120 вакцинальных пунктов", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона призвал нижегородцев серьезно отнестись к здоровью и сделать прививку от коронавируса, чтобы уберечь себя и своих близких.

"Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вакцинация сейчас имеет центральное значение для борьбы с пандемией. И чтобы уже осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет, нам необходимо создать все условия для упрощения доступа жителей к вакцинации. Именно поэтому мы открываем прививочные пункты не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, в общественных местах. Буквально вчера один из таких пунктов появился в центре Нижнего Новгорода, в фойе Нижегородского театра драмы", - добавил Глеб Никитин.

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Он подчеркнул, что решение задачи по формированию коллективного иммунитета от коронавируса зависит не только от органов власти, медучреждений, но и от всех граждан.

"Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Опасность вируса еще сохраняется. Но уже сейчас мы должны четко определить, как будем лечить нанесенные им раны, восстанавливать здоровье людей", - сказал Владимир Путин.

Напомним, что очередной пункт вакцинации от коронавируса открылся в Нижнем Новгороде вне лечебного учреждения 20 в Нижегородском театре драмы. Предполагалось, что в первый день работы пункта будет сделано 50 прививок первым компонентом вакцины "ГамКовидВак". Всего в пункт вакцинации завезено 1 000 доз вакцины. Данный пункт будет работать со вторника по пятницу, с 10:00 до 14:00.

Напомним, что ранее пункт вакцинации открыли в ТРК "Небо". Также такой пункт уже открылся в ТРЦ "Седьмое небо". Пункт расположен в зоне фудкорта ТРЦ. Вакцинацию проводят специалисты государственной поликлиники №51.

В апреле пункты вакцинации от коронавируса планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".

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Теги:
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