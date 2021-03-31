Почти 237 тысяч нижегородцев уже привились от коронавируса

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Почти 237 тысяч жителей Нижегородской области уже привились от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, комментируя ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
"Вакцинальная кампания активно ведется в нашем регионе. Привито 236 860 человек, из них более 141 тысячи уже получило две аппликации прививки от коронавируса. Всего в Нижегородской области открыто более 120 вакцинальных пунктов", - рассказал Глеб Никитин.
Глава региона призвал нижегородцев серьезно отнестись к здоровью и сделать прививку от коронавируса, чтобы уберечь себя и своих близких.
"Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что вакцинация сейчас имеет центральное значение для борьбы с пандемией. И чтобы уже осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет, нам необходимо создать все условия для упрощения доступа жителей к вакцинации. Именно поэтому мы открываем прививочные пункты не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, в общественных местах. Буквально вчера один из таких пунктов появился в центре Нижнего Новгорода, в фойе Нижегородского театра драмы", - добавил Глеб Никитин.
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Федеральному собранию 21 апреля. Он подчеркнул, что решение задачи по формированию коллективного иммунитета от коронавируса зависит не только от органов власти, медучреждений, но и от всех граждан.
"Еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть с трудно предсказуемыми последствиями. Опасность вируса еще сохраняется. Но уже сейчас мы должны четко определить, как будем лечить нанесенные им раны, восстанавливать здоровье людей", - сказал Владимир Путин.
Напомним, что очередной пункт вакцинации от коронавируса открылся в Нижнем Новгороде вне лечебного учреждения 20 в Нижегородском театре драмы. Предполагалось, что в первый день работы пункта будет сделано 50 прививок первым компонентом вакцины "ГамКовидВак". Всего в пункт вакцинации завезено 1 000 доз вакцины. Данный пункт будет работать со вторника по пятницу, с 10:00 до 14:00.
Напомним, что ранее пункт вакцинации открыли в ТРК "Небо". Также такой пункт уже открылся в ТРЦ "Седьмое небо". Пункт расположен в зоне фудкорта ТРЦ. Вакцинацию проводят специалисты государственной поликлиники №51.
В апреле пункты вакцинации от коронавируса планируется также открыть в ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина и ТРЦ "Мега".
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