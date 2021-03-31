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Общество

Больше всего жалоб на некачественное отопление было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

21 апреля 2021 16:06  [33] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Больше всего жалоб на некачественное отопление в этот сезон было в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказал заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Сергей Самсонов в ходе заседания комиссии Гордумы по городскому хозяйству 21 апреля 2021 года.

С начала отопительного сезона в Единую диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило 3 581 обращение, связанное с системами отопления. Из них 694 обращения касались Автозаводского района. Меньше всего обращений житель поступило из Сормовского района - 318.

Автозаводский район также стал антилидером по числу технологических нарушений на сетях. Там было зафиксировано 920 кратковременных перерыв подачи тепла.

"Увеличение показателя в Автозаводском районе, по мнению департамента жилья, напрямую связано с высоким уровнем износа трубопроводов теплоснабжения", - отметил Сергей Самсонов.

Генеральный директор ООО "ЕвроСибЭнерго — распределенная генерация", обслуживающего Автозаводский и часть Ленинского района, Андрей Орлихин, объяснил такое количество нарушений дополнительной нагрузкой на сети из-за низких температур, а также посетовал на недостаточное финансирование.

Он рассказал, что наибольшее количество нарушений теплоснабжения было зарегистрировано в Соцгороде, где при проектировании и строительстве зданий были допущены дефекты. В 2021 компания планирует перекладку 5 км шести участков теплотрасс, капитальный ремонт 1,7 км и текущий ремонт 9,5 км.

В свою очередь генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин рассказал о планах отремонтировать в этом году более 100,8 км сетей. В частности, особое внимание будет уделено котельной на ул. Станиславского, где планируется заменить все сети от источника. Также продолжится реконструкция первой магистрали от Сормовской ТЭЦ, и будут заменены два участка на ул. Головнина. 

Илья Халтурин добавил, что в этом сезоне было зарегистрировано 165 повреждений на бесхозяйных сетях. В перспективе компания планирует принять их под свою ответственность.

Ранее сообщалось, что АО "Теплоэнерго" заменило уже более 10 км тепловых сетей в Нижнем Новгороде с начала года. 

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Теги:
Автозаводский район Городская дума Отопительный сезон
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