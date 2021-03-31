Разработка экономического обоснования продления Сормовско-Мещерской линии метро начнется в 2021 году Общество

Разработка экономического обоснования продления Сормовско-Мещерской линии метро начнется в 2021 году

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Разработка технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии метро в Нижнем Новгороде начнется в 2021 году. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Губернатор считает, что, прежде всего, метро требуется в исторической части города, где существующая уличная сеть не рассчитана на современный трафик и потребности нижегородцев и гостей города. При этом Глеб Никитин также отметил острую необходимость продления другой линии - Сормовско-Мещерской - от станции "Буревестник" до станции "Варя"

"В текущем году планируется начать разработку технико-экономического обоснования оптимального варианта продления Сормовско-Мещерской линии метро", - сказал глава региона.

В настоящее время региональный Минтранс готовит обоснования затрат на проектирование продления обеих веток нижегородского метрополитена.

Напомним, что продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб. Участники штаба будут разрабатывать предложения по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры и решать проблемные вопросы, связанные со строительством метрополитена.

Напомним также, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области и уже утверждена программа комплексного развития городской транспортной инфраструктуры. Документы предусматривают строительство новых станций и веток метро.