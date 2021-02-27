Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб
Фото:
Штаб по развитию метрополитена создан в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение правительства Нижегородской области опубликовано на сайте органов госвласти.
Штаб создан для взаимодействия и координации деятельности по вопросам продления линий метрополитена, уточняется в распоряжении.
Участники штаба займутся разработка предложений по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры и будут решать проблемные вопросы, связанные со строительством метрополитена.
Напомним, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области и уже утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Документы предусматривают строительство новых станций и веток метро.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+