Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб Общество

Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Штаб по развитию метрополитена создан в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение правительства Нижегородской области опубликовано на сайте органов госвласти.

Штаб создан для взаимодействия и координации деятельности по вопросам продления линий метрополитена, уточняется в распоряжении.

Участники штаба займутся разработка предложений по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры и будут решать проблемные вопросы, связанные со строительством метрополитена.

Напомним, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области и уже утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Документы предусматривают строительство новых станций и веток метро.