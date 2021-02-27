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Общество

Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб

04 марта 2021 19:41  [31] Общество
Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб

Продлением линий нижегородского метро займется специальный штаб

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Штаб по развитию метрополитена создан в Нижнем Новгороде. Соответствующее распоряжение правительства Нижегородской области опубликовано на сайте органов госвласти.

Штаб создан для взаимодействия и координации деятельности по вопросам продления линий метрополитена, уточняется в распоряжении.

Участники штаба займутся разработка предложений по строительству метро и сопутствующей инфраструктуры и будут решать проблемные вопросы, связанные со строительством метрополитена.

Напомним, что сейчас разрабатывается новая транспортная схема Нижнего Новгорода и области и уже утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода. Документы предусматривают строительство новых станций и веток метро.

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Теги:
Метро Строительство
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