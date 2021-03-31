"Важная тема в послании президента - повышение финансовой устойчивости регионов", - Александр Щелоков Политика

Мэр Арзамаса, председатель Совета муниципальных образований Нижегородской области Александр Щелоков прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

"В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были сделаны акценты на повседневных вопросах, что важно для местного самоуправления. Это и ощутимая, прямая поддержка семей с детьми, и 100% оплата больничных для родителей с детьми до 7 лет", - сказал Александр Щелоков.

"Нельзя оставить без внимания и инициативу по газификации, об этом говорила партия "Единая Россия" и ее поддержал президент. Не требовать с жителей платы за подводку газопровода к границам земельных участков, особенно когда газ находится в домах на соседней улице, - значит помочь людям с непомерными расходами на улучшение бытовых условий", - добавил он.

"Что я услышал в послании, актуальное именно для Арзамаса, - это поддержка библиотек в исторических городах и развитие туристических кластеров. Это конкретно про нас, про наши потребности", - отметил глава Арзамаса.

"И, конечно, важная тема - повышение финансовой устойчивости регионов и муниципалитетов. Нужно помогать выходить из долговых ям, высвобождать деньги на реальные нужды населения городов и посёлков", - подытожил Александр Щелоков.